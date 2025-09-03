Mimo najlepszych czasów, żyjemy w jednym z najmniej przystosowanych środowisk dla nas pod względem psychicznym.

Życie zgodnie z zegarkiem oraz ilość bodźców to coś czego nigdy człowiek nie doświadczał. Mimo to tak żyjemy, dostając 1000 nowych obrazów i dźwięków na telefonach, i śpiesząc się znowu na 9 do pracy tylko po to by śpieszyć się już w niej ze zrobieniem czegoś do 12 i tak w kółko. Niestety alarmować możemy pytanie jak Pokaż całość