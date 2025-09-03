Szokujące dane WHO: Ponad miliard osób z zaburzeniami psychicznymi
Depresja, zaburzenia lękowe i inne problemy psychiczne dotykają już ponad miliard osób na całym świeciestarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Depresja, zaburzenia lękowe i inne problemy psychiczne dotykają już ponad miliard osób na całym świeciestarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (86)
najlepsze
Problem polega na tym, że nie sposób porównać się do tego co było 50 i 100 lat temu gdy były inne definicje i sposób diagnozowania.
Albo nie było ich wcale, bo: nie było technologii, chęci diagnozy i pewnie 10 innych powodów.
Przez ostatnie 100 lat zrobiliśmy milowy krok, a ostatnie 30 pewnie jeszcze więcej.
Znaczy, że jak coś istnieje i nada się temu nazwę to jest to wymyślanie? Nowotwory też ludzie sobie wymyślili albo słońce na niebie xD
Życie zgodnie z zegarkiem oraz ilość bodźców to coś czego nigdy człowiek nie doświadczał. Mimo to tak żyjemy, dostając 1000 nowych obrazów i dźwięków na telefonach, i śpiesząc się znowu na 9 do pracy tylko po to by śpieszyć się już w niej ze zrobieniem czegoś do 12 i tak w kółko. Niestety alarmować możemy pytanie jak
Kilka chorób psychicznych zostało siłowo skreślonych z listy WHO przez lobby lgbtqxyz+