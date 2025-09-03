Dla osób które nie rozumieją jak to działa:

1) sama przesłanka zagrożenia wysoką karą - 100% dostaniesz sankcję.

2) myślisz sobie jestem grzeczny mnie to nie dotyczy, prawda? Otóż nie, masz pecha bo np pomówi Cię była, kolega który został 60 dopasuje Cię do jakieś sprawy np.z rozbojem.

3) zanim się obejrzysz, posiedzenie aresztowe.

4) cyk 3msc

5) po 3msc nikt nie przesłuchany, prorok nie miał czasu Pokaż całość