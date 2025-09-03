Tymczasowe aresztowanie jest nadal nadużywane
Bo w Polsce areszty są "tymczasowe" tylko z nazwy. Niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, aby osoba oskarżona na przykład o zabójstwo odpowiadała z tzw. wolnej stopy. Problem w tym, że są to sprawy, w których nie ma dowodów, a jedynie wątpliwej jakości poszlaki. Czasem tylko ułańska fantazja.Dorodny_Wieprz
1) sama przesłanka zagrożenia wysoką karą - 100% dostaniesz sankcję.
2) myślisz sobie jestem grzeczny mnie to nie dotyczy, prawda? Otóż nie, masz pecha bo np pomówi Cię była, kolega który został 60 dopasuje Cię do jakieś sprawy np.z rozbojem.
3) zanim się obejrzysz, posiedzenie aresztowe.
4) cyk 3msc
5) po 3msc nikt nie przesłuchany, prorok nie miał czasu
Pamiętaj że u nas wystarczą same zeznania uprawdopodobniajace dokonanie czynu. Umawiasz się z chłopakiem/dziewczyną na oglądanie filmów, w trakcie kłócicie się bo jest zazdrosny/a.
Wkurzony wychodzisz.
Kilka dni później rano wyciągają Cię niebiescy. Schodzisz skuty po klatce w samych gaciach.
Trafiasz na pdoz i na przesłuchanie, dowiadujesz się że zmusiles te osobę do współżycia.
Sąsiad zeznał że słyszał
@radiopiotrkow: z jednej strony ludzie płaczą na nadużywanie aresztu, a z drugiej, gdy ktoś nie dostaje aresztu, to płaczą czemu nie ma aresztu ¯\(ツ)/¯
I za co taki Jaszczur niby siedzi po aresztach tymczasowych? Za pajacowanie w internecie XD? Dajcie spokój
@Makavlani: dokładnie, lepsza by była tu Choroszcz.
Ale z dostępem do internetu, aby dalej dostarczać rozrywki.
Poza tym jest taki żart:
- Pies pana żony pogryzł mojego klienta, jestem jego adwokatem, żądam 5000 zł odszkodowania. Sędzia bez słowa wstał, wyciągnął pieniądze i wręczył adwokatowi. Ten podziękował i wyszedł.
Na to ten
Ogólnie pamiętajcie, że dla tego państwa wy, mężczyźni jesteście do zużycia i utylizacji. Od zawsze.