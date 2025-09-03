245 km/h w drodze do Francji. Kierowca sportowego auta z ogromnym mandatem
Policjanci z Bolesławca (woj. dolnośląskie) zatrzymali kierowcę, który na autostradzie A4 pędził z prędkością 245 km/h. 48-latek z powiatu dzierżoniowskiego został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi.o__0
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 83
- Odpowiedz
Komentarze (83)
najlepsze
Jak nisko trzeba lecieć, aby jednak skierowali sprawę do sądu?
@niki_niki: Bo w taryfikatorze 2500/5000 zł, to nie jest przedział. Mandat za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej, wynosi 2500 zł. W warunkach recydywy, czyli jeśli wykroczenie zostanie popełnione kolejny raz w ciągu dwóch lat, wtedy będzie 5000 zł.
Powinna tu być konfiskata samochodu, choćby nie stanowił własności sprawcy.
@staszaiwa: Tu na Wykopie powinien być dożywotni zakaz komentowania za tak durne wypowiedzi.