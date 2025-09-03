Porwanie dziecka w Tychach. Wciągnął 3,5-latka do samochodu
We wtorek po południu w Tychach doszło do próby porwania 3,5-letniego dziecka - informuje portal Tychy Nasze Miasto. Dzięki błyskawicznej akcji policji sprawca został zatrzymany w innym mieście na Śląsku, a maluch wrócił cały i zdrowy do rodziny. Śledczy wyjaśniają okoliczności tego szokującego zdaro__0
Komentarze (61)
Dokładnie, coś za szybko go namierzyli.
Wiedzieli chyba kogo szukać.
Czyli mamusia postanowiła uciec z dzieckiem myśląc że facet położy uszy po sobie i odpuści tak jak to robią polacy. Na szczęście ten postanowił walczyć o swoje licząc że jego kraj będzie uczciwszy przy przyznawaniu praw rodzicielskich.
Niech zgadnę... to było "porwanie rodzicielskie"?
Bingo!
PS. O ile zakład, że to była kolejna historia z serii: Ona blokowała mu widzenia, on nie dawał za wygraną, ona zadzwoniła na policję i jakimś cudem teraz to on jest tym złym?
Nieznany mężczyzna, zwłaszcza matce i dziecku xD