"21-letni mężczyzna ukradł walec drogowy i jeździł nim po ulicach Poznania, łamiąc przy tym szereg przepisów drogowych - dowiaduje się Radio ZET. Policjantom udało się go zatrzymać."



No zasłużyli na Order Orła Białego. Tak bardzo nie chcieli i nie mogli, dreptali w kółko i szli w przeciwnym kierunku, całe 4 godziny. Zjedli bułę w żabce a potem po piwku. Podejrzany oddalił się tylko o 20 metrów. Wciąż odwracali oczy jak tylko mogli ale Pokaż całość