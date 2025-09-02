Ukradł walec drogowy i szalał nim po ulicach Poznania
21-letni mężczyzna ukradł walec drogowy i jeździł nim po ulicach Poznania, łamiąc przy tym szereg przepisów drogowych - dowiaduje się Radio ZET. Policjantom udało się go zatrzymać. Wiadomo, że towarzyszyła mu jeszcze jedna osoba, która uciekła. W mediach społecznościowych pojawiło się nagraniefreedomseeker
Komentarze (53)
najlepsze
-Jasiu przyjdź jutro z mamą.
Jasio: nie mam mamy walec ją przejechał.
pani: Jasiu to okropne, ale przyjdź jutro z tatą.
Jasio: nie mam taty walec go przejechał.
pani: Jasiu to okropne to co ty teraz będziesz robił?
Jasio: dalej będę jeździł walcem.
Nawet nie wiesz ile osób rocznie ginie w wypadkach z walcem,a nikt tego nie zauważa.
Można się jednak zorientować po akcie zgonu, bo w rubryce przyczyna jest wpisane:"Miażdżyca".
@Pasterz30: W tym kraju prezydentem została szmata donosząca na kolegów do SB, więc radził bym się wstrzymać z takimi teoriami( ͡° ͜ʖ ͡°)
@death070: bo był bohaterem, przeczytaj o tym dlaczego zdecydował sie na tak desperacki ruch, protip: skorumpowani urzędnicy razem z dużą korporacją próbowali nielegalnie wywłaszczyć go z jego własności
No zasłużyli na Order Orła Białego. Tak bardzo nie chcieli i nie mogli, dreptali w kółko i szli w przeciwnym kierunku, całe 4 godziny. Zjedli bułę w żabce a potem po piwku. Podejrzany oddalił się tylko o 20 metrów. Wciąż odwracali oczy jak tylko mogli ale
@bartcegielski: ciekawe czy dopuszczalną prędkość też przekroczył ...
To trzeba być niezłym nieogarem. A te gówniaki jak by sobie pojeździły po budowie i go odstawiły to pewnie by nikt się nie zorientował nawet.
A oni myśleli, że sobie wyjadą na ulicę bezkarnie xD