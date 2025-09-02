Jako wybór i opcja, produkty bezmięsne czy w jakiś sposób imitujące tego typu produkty są spoko, ale..

ale.. do kogo one mają trafić ?

- ceny tego są jak za produkty premium, więc przeważnie nie są opłacalne, droższe od samego mięsa.

- Intensywnie przetworzone, mam wrażenie że mają więcej "chemi" i polepszaczy niż produkty mięsne.

- z powyższego powodu, z zdrowej opcji robią się kalorycznymi produktami, z słabym makro.



