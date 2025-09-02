Bezmięsne produkty w odwrocie. Bankructwo i zwolnienia są nieuniknione
Amerykańska spółka Beyond Meat złożyła w sądzie wniosek o ochronę przed wierzycielami. Firma zasłynęła z produktów takich jak Beyond Burger czy Beyond Sausage, które miały jak najwierniej odwzorowywać smak i konsystencję mięsa zwierzęcego, stając się symbolem boomu na dietę roślinną.VoxClamantisInDeserto
82
Problemem tam jest to, że zarząd po prostu próbuje wyciągnąć pieniądze na siłę. Mam dane z 2023 - przy przychodzie 73 mln $ zrobili 84 mln $ straty netto, z czego tylko 4 członków zarządu
Normalnie. Zarząd ma zarobić a cała reszta nie ma znaczenia. Misja wręcz stwierdzić, że frajerzy, którzy to kupują 20% ceny przeznaczają na zarząd. Równie dobrze mogliby od razu na konta im przelewać.
ale.. do kogo one mają trafić ?
- ceny tego są jak za produkty premium, więc przeważnie nie są opłacalne, droższe od samego mięsa.
- Intensywnie przetworzone, mam wrażenie że mają więcej "chemi" i polepszaczy niż produkty mięsne.
- z powyższego powodu, z zdrowej opcji robią się kalorycznymi produktami, z słabym makro.
Więc
@sumienieputina: Impossible Foods też leci na dół https://www.reddit.com/r/unusual_whales/comments/14axm4f/the_decline_of_plantbased_meats_has_decimated_the/ Znasz jeszcze podobne większe firmy, który robią taki przetworzony syf?
No i najważniejsze, co tak sie spinasz, B12 nie wziąłeś i mózg jakby za mgłą?
https://seekingalpha.com/news/4391198-most-shorted-stocks-on-wall-street-heading-into-2025-bynd-kss-grpn-and-more
https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/BYND/short-interest/