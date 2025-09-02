Piłkarze Legii Warszawa zostawili syf w szatni Cravovii i zniszczyli drzwi
Porażka w meczu nie usprawiedliwia tego, co piłkarze Legii zostawili w szatni na stadionie Cracovii.bartisz89
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Porażka w meczu nie usprawiedliwia tego, co piłkarze Legii zostawili w szatni na stadionie Cracovii.bartisz89
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
@Blaskun: Przypominam, że Legia to wojskowy klub sportowy w którym jak chcieli kiedyś pozyskać jakiegoś piłkarza to brali go do woja xD Ale dziwnym trafem niektórzy o tym zapominają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Patologia przyciaga patologie. Proste.
Ja bym tam jeszcze dorzucił zużyte p----------y i szybko leciał po popcorn na jego miejscu ( ͡° ͜ʖ ͡°)