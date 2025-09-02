W USA koszt to 3 tysiące, a w Polsce 140 tys. euro. Branża bije na alarm
Rejestracja pediatrycznego cewnika kardiologicznego kosztuje w USA 3 tys. dol. (ok. 2,5 tys. euro), a w Polsce aż 140 tys. euro. Koszty certyfikacji wyrobów medycznych sięgają milionów euro. Eksperci ostrzegają, że pacjenci mogą stracić dostęp do urządzeń ratujących zdrowie i życie.Bobito
Komentarze (24)
W takich malych ale bogatych krajach jak Szwajcaria czesc lekow dla dzieci nie jest rejestrowana bo koszty przekraczaja jakikolwiek zysk.
Dochodzi do sytuacji ze na papierze jest prawda czasu a potem import docelowy z UE.
Da sie jak sie chce. Dlaczego nie zrobic jednej wspolnej rejestracji na UE - i skoro dopuszczone/zarejestrowane/certyfikowane w UE to w kazdym z krajoiw wspolnoty z automatu....