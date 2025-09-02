Mówiłem, że tak będzie. A to jest dopiero początek. Dalej się cieszmy, że niemiecka gospodarka ma zadyszką i dalej nie róbmy nic żeby się wyrwać z podwykonawstwa na rzecz innych państw. It's over. Starzejące się i bezrobotne społeczeństwo - tak to będzie wyglądało. A o entry-level stanowska będą się ludzie bili z Hindusami, Ukraińcami i cholera wie, kogo nam dobrodzieje naściągają.