GUS alarmuje. Pracodawcy w Polsce zwolnili już prawie 19 tysięcy osób
Liczba bezrobotnych w Polsce rośnie. Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od początku 2025 roku pracodawcy zwolnili już 18,9 tys. pracowników. Główny Urząd Statystyczny informuje o wyraźnym wzroście stopy bezrobocia, a eksperci wskazują na ostrożność firm [...]Bobito
Komentarze (77)
Tylko jak to się stało że na przykład 5 lat temu gospodarka fajnie się rozwijała bez tych Ukraińców i bez Hindusów xd tego już dobrodzieje nie są w stanie wytłumaczyć.
To też efekt covidu, paradoksalnie dzięki covidowi wiele przedsiębiorstw-trupów przetrwało na różnych kroplówach, inne przez zamieszanie covidowe rosły. Teraz czas na realizm, trupom skończyła się kroplówa, a zamieszanie minęło wiec na maseczkach, papierze toaletowym, płynie do dezynfekcji czy innych rzeczach nie można robić lukratywnego interesu.
Druga sprawa, że
Czyli wracamy do gospodarki feudalnej, opartej na taniej sile roboczej. Tak było za szlachty - tania chłopska siła robocza dostarczała zysku więc po co jakieś tam "innowacje" czy "inwestycje"? W tym czasie reszta świata zasuwała do przodu i wiadomo jak to się skończyło.
Dodatkowo zaczynają powracać lata przemian ustrojowych gdy konkurencja na proste stanowiska była olbrzymia, a powiedzenie "za bramą na twoje miejsce czeka 10 chętnych" nie odbiegało zbytnio
@jagoslau: nie wracamy tylko nigdy z niej nie wyszliśmy, większość społeczeństwa zarabia coś koło 1k Euro