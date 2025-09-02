Deweloperiada to mapa wybranych praktyk patodeweloperskich na terenie Warszawy
Postanowiliśmy zebrać przykłady dyskusyjnych działań deweloperów w jednym miejscu tak, aby każdy mógł się z nimi zapoznać i samodzielnie ocenić ich skalę, zakres oraz wpływ na rozwój naszego miasta.botereq
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
No widac pojechać 600m do bramy samochodem to już mozna a prawie ze trzeba ;) i tam go zaparkować i iść z buta do sklepu :)
Osiedla łanowe to rak przeokrutny, no ale żeby dać taki argument to XD