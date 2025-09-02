Jechali na hulajnodze, wpadli wprost pod tira. Obaj zginęli.
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu. Dwóch mężczyzn poruszających się razem na hulajnodze elektrycznej elektrycznej zostało potrąconych przez samochód ciężarowy.HardWax
1. Hulajnogą po drodze krajowej
2. Skręcić pod tira
3. Dwóch na jednej hulajce
4. Ziomek w jakiejś masce
@dex-dexter: wszystko poszło jak należy.
@dex-dexter: Pewno myślał, że będzie działać trochę jak kask xD
Mistyczny chłód proszę państwa.