Obecne pokolenie facetów musi zapierdzielać 5x bardziej niż ich dziadkowie, żeby "mieć szanse" u kobiet które są 5x gorszymi partnerkami niż ich babcie, po prostu dzisiaj nie opłaca sie chłopom wchodzić w relacje a już nie mówiąc jak jesteś przeciętnym normkiem to żyjesz w ciągłej presji hipergamicznej i prędzej czy później Cie zostawi dla innego bo powie, że potrzebuje "przestrzeni", teraz każda silna niezależna tylko psiecko,podróże, netflix i żarcie z glovo obraz Pokaż całość