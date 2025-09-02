Liczba singli rośnie. Coraz mniej Polaków wchodzi w związki.
Jedną z przyczyn może być neurotyczność. U mężczyzn neurotyczność powoduje niepewność i surową ocenę siebie jako potencjalnego materiału na dobrego partnera. U kobiet zaś ten czynnik może powodować wysoką wybredność i krytycyzm przy wyborze partnera.SilesianPill
w sumie chyba najgorzej trafić na taką co młodość latała z patusami, teraz pełna traum szuka "spokojnego", ale kończy się to tak, że szybko się nudzi, bo brakuje emocji i jak za szybko dałeś się nabrać na ślub to oddawaj mieszkanie + 5k alimentów
Czegoś zapomniałem? A tak zapomniałem, masa kobiet ma zaburzenia, a do tego fizycznie nie jest zdolna do posiadania dzieci
Już nawet Interia pisze o bezkresnej hipergamii?
-Popatrz ńa około, same dziurawce, trafisz na taką po przypalanym i jeszcze ci zostawi niespodzianki.
Chłopak dwadzieścia pięć lat (Kielce) Jak z takim problemem się mierzą chłopaki w podobnym wieku wszędzie, to będzie jak w Japonii, kultura singli.
Wygoda chyba głównie, może poluzowane normy społeczne - babcia mi mówiła że
@cyk21: Nie bym był tego taki pewien, czy każdego singla stać na swoje mieszkanie, już nawet nie mówię o kupnie ale o wynajem? Ilu singli mieszka dalej z rodzicami, bo samemu ich nie stać a drugiej połówki nie mają żeby łatwiej utrzymac mieszkanie, więc chyba ten argument odpada - no ale to może mi się tak wydaje :)