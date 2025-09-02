Inicjatywa Wykopu na głównej Bankier.pl
Zbierają na ujawnienie cen transakcyjnych, czyli gdzie rząd nie może tam działa całkiem widzialna ręka społeczności.rychu111
- #
- #
- 3
- Odpowiedz
Zbierają na ujawnienie cen transakcyjnych, czyli gdzie rząd nie może tam działa całkiem widzialna ręka społeczności.rychu111
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (3)
najlepsze
To pomyślcie sobie jak wpływowe na zachodzie sa no. Związki zawodowe ktore potrafią od kopa wyprowadzić na ulice setki tysięcy ludzi a moze nawet i miliony. Masa to jest siła w demokracji.
Ale....
Ale oni maja inne warunki - czyli jwst duzo organizacji i każdy o cos tam sobie protestuje. U nas w zasadzie nie
50 tys to moze jest 1/10 Jachtu
a tak w ogole na marginesie co bedzie z tym portalem DOM jak deweloperuch ujawni ceny ?
Bedzie jeszcze do czegos potrzebny i ile tam milionow probuja wyprac ? kto chce przytulic te ok 27 baniek ? Moze niech ktos wytlumaczy