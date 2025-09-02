Zyski banków to niemal 60mld/rok
Komentarze (23)
najlepsze
@Dawid_Kwlk: Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi to w 3 lata cena wzrosła 2x, a ludzie przez 3 lata średnio zarabiali o 13% więcej (według danych ZUS):
@Dawid_Kwlk: 100%? W 2016 kupowalem mieszkanie w Kolobrzegu po okolo 5k za metr, teraz ceny sa od 11 700 za meterek (216%), a lokalizacje gowniane, coraz bardziej chow klatkowy.... powiedz mi co tak wzroslo?
- ochrona właścicieli (możliwość eksmisji przy zaległościach)
- podatek od pustostanów
- podatek dla wynajmujących więcej niż np. 3 mieszkania + tyle, ile masz dzieci.
I problem z mieszkaniami w tym kraju zostałby rozwiązany.
ad 2 - to już masz. Problemem jest eksmisja z bobmbelkami i obowiązek lokalu zastępczego. Lepiej przymusowe odebranie dziecka na rzecz rodziny/rodziny zastępczej i eksmisja do schroniska dla bezdomnych. Ewentualnie faktycznie mieszkanie socjalne, ale to w przypadku choroby, wypadku itd byle nie za 10 lat
@Nerin: Poważnego biznesmena to aż dobrze poczytać
Wszyscy zapominaja dodac jednego - o jakim kraju mowa.
O kraju gdzie ustawa moze sie zmienic 2x w jednym roku, w kraju gdzie nigdy nie wiesz co akurat rzadzacy wymysla, w kraju gdzie prawo dziala wstecz, w kraju gdzie nigdy nie wiesz czy nie zostana nagle wprowadzone nowe podatki, daniny, oplaty, regulacje.
W stabilnym, pod powyzszymi wzgledami, kraju bank ponosi mniejsze ryzyko wiec moze dac tanszy
@siap_tiruriruri: NPB to nie jest czasem akronim od Narodowy Bank Polski? Pisze z pamieci wiec moge sie mylic. Nie jest to panstwowy twor?
I to on ustala stawki - reszta sie do nich dostosowuje. Wiec do kogo pretensje?