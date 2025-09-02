Dlaczego tyle płacimy? Bo po porównaniu oferty wszystkich banków, weryfikacji zdolności kredytowej i aktualnych promocji zostało tych banków ze trzy do wyboru... Z tych trzech każdy miał tak samo ch*** warunki oparte o WIBOR... No i dochodząc do sedna wybraliśmy ten a nie inny bank i podpisaliśmy umowę taką a nie inną. Płacimy dokładnie tyle na ile się zgodziliśmy. Na tamtą chwilę nie było pola manewru, ale teraz robi się pewna przestrzeń Pokaż całość