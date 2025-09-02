Szon Patrol. "Zabawa" nastolatków przerodziła się w cyfrowy lincz
Z pozoru niewinna młodzieżowa zabawa, która tak naprawdę wymknęła się spod kontroli. W sieci lawinowo pojawiają się profile o nazwach Szon Patrol (miejscowość). Nastolatkowie publikują w sieci zdjęcia dziewczyn, które ich zdaniem są zbyt wyzywająco ubranerybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- 201
- Odpowiedz
Komentarze (201)
najlepsze
@Lomar15: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wtf
Są jakieś inne zdjęcia oprócz tego bekowego?
Witaminki budują narrację sugerującą, że na każdym polskim osiedlu chodzą patrole strażników moralności, podczas gdy we wspomnianej "zabawie" wzięło udział może 10 osób (w tym dziewczyny, tyle że jakoś o tym mało kto wspomina).
Wyzywanie 12-latków od inceli czy straszenie ich gazem przemilczę.
@zabbii: Muszę ci powiedzieć, że "wyłuzdanych" niesie w sobie chyba większy ładunek emocji, niż gdybyś napisał to poprawnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Z jednej strony masz kobietę ubraną tak, że tylko oczy widać. Również kopiącą się w tym stroju w morzu czy jeziorze.
Z drugiej idącą do szkoły dziewczynkę ubraną w majtki i stanik przy +20°C.
Co oczywiście niczego nie usprawiedliwia
Komentarz usunięty przez moderatora