Grupka dzieciaków wymyśliła sobie głupawą zabawę, a kobiety (i wtórujący im białorycerze) wykorzystują to, żeby atakować ogół "facecików".



Witaminki budują narrację sugerującą, że na każdym polskim osiedlu chodzą patrole strażników moralności, podczas gdy we wspomnianej "zabawie" wzięło udział może 10 osób (w tym dziewczyny, tyle że jakoś o tym mało kto wspomina).



Wyzywanie 12-latków od inceli czy straszenie ich gazem przemilczę.