Wielki pożar odpadów pod Lublinem. Ponad 100 strażaków walczy z ogniem
Ponad 100 strażaków walczy z pożarem w sortowni odpadów w Bełżycach koło Lublina. Sytuacja nie jest opanowana. Informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.Kolekcjoner_dusz
Komentarze
najlepsze
I jak mu się tego zbierze, to ponieważ to nie są żadne surowce wtórne, a najgorszy sort odpadów to się to podpala.
Ale tu to chyba nie będzie to, bo to jakaś państwowa spalarnia chyba jest.
Śmieci się łatwo zapalają, zwłaszcza że ludzie wyrzucają tam urządzenia z