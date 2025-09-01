Siemano Wykop!
Właśnie wypuściłem projekt, nad którym pracowałem ostatnie miesiące!
Nazywa się AuctionMate – to rozszerzenie do przeglądarki, które poprawia korzystanie z serwisów aukcyjnych takich jak OLX, Otodom, Allegro, Vinted, Empik, Otomoto, Adresowo, Allegro Lokalnie oraz wielu polskich stron ( eBay, Gumtree, Iaai, Copart).
Pomysł wziął się z mojej własnej frustracji przy przeglądaniu aukcji: za dużo śmieciowych ogłoszeń, ciężko śledzić ceny i ich zmiany, brak sposobu, żeby wyłapać to, co naprawdę mnie interesuje.
Funkcje, które już działają:
- ukrywanie niechcianych ogłoszeń (z możliwością przywrócenia),
- wyróżnianie po regułach (np. nazwa, lokalizacja),
- śledzenie cen z wykresami, oznaczeniami (w górę / w dół / stabilna) i alerty cenowe,
- notatki do aukcji (linki w notatkach są wyciągane do szybkiego podglądu),
- statystyki – ile aukcji ukryłeś, ile wyróżniłeś itd.
Jak działa śledzenie cen:
Rozszerzenie wysyła (anonimowo) adres aukcji + cenę w momencie, gdy użytkownik ją ogląda. Dane są współdzielone między wszystkimi użytkownikami. Można też przełączyć na tryb wyłącznie lokalny.
Pamiętajcie, im więcej użytkowników i im dłużej wtyczka działa, tym więcej mamy danych o cenach. Daj jej trochę czasu po wydaniu :).
Będzie mi super miło, jeśli sprawdzicie i dacie znać, co o tym sądzicie!
A jeśli AuctionMate pomoże Wam upolować coś, czego szukaliście, to rozważcie proszę symboliczną dotację – pokryje koszty hostingu i dalszego rozwoju. Bardzo bym chciał, żeby rozszerzenie pozostało całkowicie darmowe.
Rozszerzenie można pobrać przez:
Albo bezpośrednio ze sklepów przeglądarek:
Po co?
@NiekazdemusieudajewAmeryce: jakich filtrów dokładnie? sortujesz po cenie? i tyle? ustalasz max cene?
https://www.kleinanzeigen.de/
Jest to największy serwis tego typu w .de, jeżeli uda Ci się ogarnąć ten p--------k to gwarantuję spore dotacje w euro z prawie 2x większego rynku.
Edit: strona nie lubi UBlocka.
Probowałem ręcznie dodać to do sklepu Opery, ale stoi w weryfikacji od 2 miesięcy. Z chrome store też powinieneś móc pobrać. Sorki za problemy.
Blokowanie całego użytkownika też by się przydało, bo niektórzy mocno spamują, a taki OLX ma zgłoszenia w nosie.
Kleinanzeigen też popieram.
Świetna inicjatywa, powodzenia.