Jest jakaś specjalna stawka podatkowa dla aptek indywidualnych czy po prostu debile z wykopu znowu nie rozumieją prostego faktu, że sieci zarabiają na wielkości obrotu a małe apteki na większej marży? Tak samo jest ze sklepami. W lokalnym sklepie kupisz coś drożej i jest w tym więcej zysku niż w markecie który ma wielką sprzedaż i swoje zarabia na niższych cenach i marżach. Serio taki prosty fakt was przerasta intelektualnie?