Apteki indywidualne płacą 4,5 razy więcej podatku dochodowego od sieciowych
Rząd tak chętnie szuka pieniędzy to może warto przypomnieć że apteki zagraniczne sieciowe również ukrywają zyski i rozkradają je wysyłając zagranicę i nie płacą podatków....Może tutaj będą mieli więcej jaj i uszczelnią podatki ? Dodajcie na inne media, twitter itp, może ktoś się tym zajmie..roster1
Komentarze (47)
@Dawid_Kwlk: sieciowe apteki to nie januszeksy tylko korporacje. Do tego z Izraela.
@PiersiowkaPelnaZiol @damianooo8: Ale to nie jest żadna tajemna wiedza przecież: https://pl.wikipedia.org/wiki/Super-Pharm