Izraelska zbrojeniówka na targach w Kielcach. Apelują o wyrzucenie firm
Przeciwko udziałowi izraelskich firm w kieleckich targach protestują Polsko-Palestyńska Inicjatywa na Rzecz Sprawiedliwości Kaktus i Stowarzyszenie Nomada. W opublikowanym apelu domagają się ich natychmiastowego wykluczenia.Kolekcjoner_dusz
@Basiura89 zacznę od d--y strony, bo to wykop i wiele rzeczy trzeba zaznaczać: nie lubiłem izraela zanim to sie w ogóle stało modne. Jak tutaj zaczynało cos kiełkować to już byłem po banie na temat tego, kto maczał palce w holocauscie oprócz niemców.
Polityka to nie jest miejsce na sentyment, a tym bardziej zbrojenie wojskowe. Wojsko moze nawet kupować bron, albo
Pierogi🥟 and falafel 🧆 together against 💪 ciapaki👳🏿
Silni Biblią! ✝️📖🙏✡️ A nie jakimś MArksem i Lenienem
Ten protest jest
Nie mamy ŻADNEGO interesu, żeby ich wyrzucać, tak naprawdę można nawet od nich coś kupić albo próbować się czegoś nauczyć (transfer technologii) w systemach antydronowych itp