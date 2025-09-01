Akurat izraelski sprzęt wojskowy jest wysokojakościowy i rezygnacja z niego ze względów moralnych to jawne działanie przeciwko naszemu bezpieczeństwu. Już teraz produkujemy izraelskie spike, a Raphael oferuje nam system trophy, który jako jedyny dostępny dla nas system aktywnej o obrony, może zwalczać pociski kierowane czy drony. W 1939 wybraliśmy honor, który skutkował największą tragedią w historii naszego kraju. Jeśli nie zaczniemy się uczyć na błędach, to będziemy je powtarzać.



