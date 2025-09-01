Nie wolno uciekać przed niedźwiedziem! Ludzie to niby wiedzą i robią swoje. Wystarczyło mu zostawić plecak lub coś z jego zawartości, najlepiej do jedzenia i spokojnie odejść.

Zresztą to mały niedźwiadek, zgubił się i niefartem trafił na szlak z jakimiś biegającymi głośnymi stworami ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )