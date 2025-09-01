Ciężarowy pchał się "na czołówkę" z autobusem pełnym pasażerów [FILM]
Do sądu trafił wniosek o ukaranie 39-letniego kierowcy ciężarówki, który wykonał skrajnie niebezpieczny manewr wyprzedzania. Mieszkaniec Wielkopolski, zmusił kierowcę autobusu miejskiego do gwałtownego hamowania, by uniknąć zderzenia. Grozi mu utrata 30 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lataZobaczLink
A co do sytuacji z filmiku, miałem raz identycznie, kierowcy ciezarowki spieszylo
@LukCzu: nie byłeś to nie wiesz czym zerkał! XD
@ipkis123: Niby bordo, a tekst jak zielonka. Za takie komentarze powinno być 3,50PLN albo dożywocie.
@anteniarz: bez znaczenia - może było ograniczenie do 70kmh? A nawet gdyby nie, to ma prawo tyle jechać. Mi idiota w tirze kiedyś siedział z trzy metry z tyłu i migał światłami, bo wielki kierowca był urażony że smię jechać zimą przy opadach deszczu i śliskiej nawierzchni 70 przez ciemny las ¯\(ツ)/¯