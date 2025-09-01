Pamiętam jak kiedyś trucker hiob robiłl lajwa na YT i prowadził ciężarówkę. rozwalony laptop obok i było widać że puszcza kierownice i coś klika w laptopie i gada do ludzi. Napisałem mu przekornie "ale panie hiobie, rączki na kierownicę". Oburzył się jak 150, wyłączył kamerę z kabiny zostawił tylko kamerę na drogę. Powiedział widzom żeby podziękowali bo on nie chce takich komentarzy, ludzie zaczęli mnie jechac jak burą sukę. po 3 minutach Pokaż całość