Przeprosiny
"w emocjach, w tłumie radości po zwycięstwie, byłem przekonany, że tenisista podaje czapkę w moim kierunku" to nie przepraszanie, a próba wybielania się.
Dla mnie to nie podanie ręki, a uniesienie podbródka. Obrzydzenie jeszcze większe.
@Hopart: dziwne ze inni tego nie dostrzegają
@powsinogaszszlaja: Artykuł o kolesiu pojawił się w prawie każdym portalu newsowym. Uniwersalna historia nieważne czy mieszkasz w Albanii czy Japonii. Co prawda wszyscy zapomną po tygodniu no ale nadal będzie to jedyna informacja która pojawi się w wyszukiwarce po wpisaniu imienia i nazwiska ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@powsinogaszszlaja: Poszło na cały świat to już się tego nie da zatrzymać
Nie jestem też za jakimiś linczami i aż takim grzaniem sprawy. Z-----ł czapkę to
Miałby chociaż gram honoru i powiedział jak było na prawdę.