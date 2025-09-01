Teraz to już za późno, a gadka o tym że myślał że to zawodnik podaje czapkę w jego kierunku są kompletną bzdurą. Szambo się wylało, gdyby od razu przy proteście chłopaka zreflektował się i oddał czapkę a nie od razu ja chował do torby to na pewno zupełnie inaczej by to wyglądało. A tak to teraz wygląda to conajmniej zabawnie jak złapany za rączkę cwaniaczek się tłumaczy.