Przyjechali do Polski podrywać dziewczyny
Polska w kilku różnych rankingach została wytypowana jako najlepszy kraj do podrywania kobiet przez osoby zza granicy.Domowik
Komentarze (43)
najlepsze
#analfabetyzm
Nie szkoda mi ich. Volenti non fit iniuria.
@Lrrr_from_Omicron_Persei_8: pytanie, czy im taka reputacja w ogóle przeszkadza.
Można podzielić to na kilka grup.
1 grupa ciebie wyśmieje
2 grupa ciebie zignoruje
3 grupa będzie zajęta
4 grupa zrobi nas w dvrnia. Na przykład da numer telefonu i później brak odzewu, jeśli próbujesz z nią się skontaktować.
5 grupa ciebie po obraża od stvlejarzy
@Saeglopur: Nic dziwnego, skoro ich sponsorzy są wtedy w pracy.