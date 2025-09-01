Mieszkam obecnie w centrum Warszawy i wygląda to tak. Białorusinki i Ukrainki wybierają swoich, czarne randkują z czarnymi, Azjatki z Azjatami. Polki natomiast pier… się ze wszystkimi z kim podpadnie prócz z Polakami xD Ty musisz mieć odpowiedni wzrost, wygląd, zarobki, znak zodiaku (xD) itp bo wiadomo s-x z Polakiem to s-x jak s-x a z Włochem, Arabem czy czarnym to wyższe przeżycie duchowe. Jestem cholernie wręcz obrzydzony Polkami z Warszawy… kto Pokaż całość