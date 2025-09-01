Palacze w panice! Od poniedziałku e-p-------y znacznie droższe i z banderolą
Od 1 września e-p-------y w sklepach będą droższe i dostępne tylko z obowiązkowymi banderolami. E-papieros z 2 ml liquidu, wcześniej 25–30 zł, po nowej akcyzie może kosztować 75–100 zł.delinquencia
Komentarze (151)
- nie, to znaczy, ze bedziesz mniej jadł
To po pierwsze nie są artykuły niezbędne do życia, po drugie są szkodliwe dla zdrowia, nie oszukujmy się.
Piszę to z perspektywy osoby, która paliła sporo lat i w pewnym momencie powiedziała "opamiętaj się". I się opamiętałem, wolę nadwyżkę pieniędzy wydać na lepsze jedzenie, lepsze życie.
@Programista500plus: Wydaje się, że bilans jest rzeczywiście korzystny. Sporo dokłada z kieszeni w podatkach do tego statystycznie krócej żyje na emeryturze.
Znakowanie banderolami w praktyce oznacza, że każdy e-papieros zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 40 zł i stała stawką 0,96 zł za każdy mililitr płynu
I bardzo dobrze, bo te jednorazówki to straszne śmiecenie.
Państwo traktuje obywateli jak lekko upośledzone dzieci i chroni ich przed samymi sobą.
Opodatkują wam zaraz wasze śmieciowe żarcie albo wleci zakaz anime czy innego piwniczanego hobby i będziecie zachwyceni że teraz zdrowsza psychika i można iść na rower zamiast tego.
Dobrze że wpływy z akcyzy pójdą
Jak tylko mówi się podwyżce cen na a-----l, który ma takie same konsekwencje zdrowotno-społeczne to zaczyna się gadka.
Chcą nam odebrać wolność, zamknij ryj lewaku !! Mentalność niewolnika hehe.
@Piotrek7231: Nie ma.
Trzeba opodatkować wszystko co się da, za chwilę będzie akcyza na kawę i herbatę. ( ͡
@BaZyL4: Dokładnie. Dla państwa nie ma każdej różnicy czy ktoś pali czy nie. Przecież to nie powoduje żadnych większych problemów zdrowotnych które leczy się z BUDŻETU PAŃSTWA, prawda?
@dev1ance: Ten podatek to totalny absurd, jeszcze przy ich położeniu geograficznym.