C--j że cała branża działa już od dawna jest w szarej strefie, jednorazówki leca z chin, tak samo jak sól nijkotynowa do liquidów. Bez żadnego cła ani akcyzy. Handel na grupkach kwitnie i bedzie kwitł tak samo jak wczesniej. A jednorazówek w sklepikach już i tak prawie nikt nie kupował, teraz już całkowicie znikną, bedą tylko pod ladą. Ale wykopki, znawcy życia i tematów wszelakich sprzed monitora moga ogłosić sukces bo dowaliło Pokaż całość