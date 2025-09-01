Kiedyś był taki rejs wycieczkowcem zdaje się na Karaibach. Był pożar wskutek którego statek "umarł" i nie było prądu, napędu, nic.

Kible nie odbierały odchodów, ludzie walili do worków, fekalia pływały w korytarzach, możecie sobie wyobrazić.

Po wszystkim chcieli pozwać przewoźnika, ale nic z tego nie wyszło, bo na stronie z biletami była uwaga, że przewoźnik nie gwarantuje komfortowego i higienicznego przewozu. Tabum.