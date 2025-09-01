Koszmarny lot z Bali. Awaria toalet, pasażerom polecono korzystanie z butelek
"Smród rozprzestrzenił się po całym samolocie". Jednak linia lotnicza nie odniosła się bezpośrednio do wszystkich zarzutów pasażerów, w tym do relacji o wycieku nieczystości i konieczności korzystania z butelek.ZobaczLink
Komentarze (35)
Kible nie odbierały odchodów, ludzie walili do worków, fekalia pływały w korytarzach, możecie sobie wyobrazić.
Po wszystkim chcieli pozwać przewoźnika, ale nic z tego nie wyszło, bo na stronie z biletami była uwaga, że przewoźnik nie gwarantuje komfortowego i higienicznego przewozu. Tabum.
@Wacekponadprawem nie każdy ma odbyt na słoik po ogórkach.
@tonja84:
No ja rozumiem, że tam kilka osób może mieć jakiś chory pęcherz albo inne problemy aby nie móc wytrzymać kilku godzin ale że 2/3 pasażerów musi biec do kibla zaraz po starcie to już naprawdę kuriozum, szczególnie, że zarówno na
Starsza babka ok, hydraulika gorzej działa, to samo dzieci, ale pozostali 2 godz. nie mogli wytrzymać?