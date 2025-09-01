Demografia zmienia edukację. Znaczny spadek liczby pierwszoklasistów.
W klasach I szkół podstawowych prognozowane jest 396,6 tys. uczniów, to o ponad 30 tys. mniej niż w roku szkolnym 2024/2025.SilesianPill
Komentarze (81)
najlepsze
@del855: przecież obwarzankowe powiaty mają dzietność najwyższą w kraju, tam są i dzieci i pieniądze. Nikt do podstawówki do Warszawy nie będzie jeździł.
Jaja to będą dopiero za 6-7 lat przy liczbie uczniów w okolicach 250 tys.
To prawda, najlepsze dopiero przed nami
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@arcxa: A kto mówił o mniejszych grupach? Zamiast dwóch klas po 20 osób robi się jedną z 28 uczniów.
10 lat temu mówiłem starej, że tak będzie, a ona się ze mnie śmiała
Córka w tym roku poszła do przedszkola. Jeszcze trzy lata temu, cała placówka miała łącznie 6 oddziałów - dwa dla trzylatków, czterolatki, dwa dla pięciolatków i sześciolatki. W tym
Obwarzanek rozkwita, a prowincja zdycha.
@theOstry: Ale szkoły to samorządy budują