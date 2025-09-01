Pamiętacie tragedię z Starej Wsi? Dziadek zamordował zarówno ojca i matkę Poli.
Niestety Pola nie miała ojca pilota ani mamy lekarki - a tutaj tragedia jest niewyobrażalna - dziewczynka nigdy nie zobaczy swoich rodziców. Warto dorzucić kilka groszy dziewczynce.rovenna
@teoretyk_peklunku: trzeba policzyć ile minut było w wiadomościach w głównych stacjach telewizyjnych i przemnożyć przez popularność i urodę ofiar.
Ale przede wszystkim z tych pieniędzy opłacane jest funkcjonowanie samej fundacji czyli koszty funkcjonowania firmy.
A czy jakieś biedne dziecko coś dostanie to zależy ile pieniędzy zostanie zebrane.
Jeśli będzie to niezbyt duża kwota to zostanie przeżarta przez fundację.
W dzisiejszych czasach wystarczy celowa zbiórka w internecie z pominięciem pasożyta w postaci fundacji.
200 tysięcy zł to nie jest minimum na start dla dziecka, nikt nie daje takich pieniędzy każdemu urodzonemu dziecku. I każde dziecko zasługuje na wszystko,
