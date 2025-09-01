Sprzedaż mieszkań deweloperskich spadła o 14,3% mdm
Liczba sprzedanych lokali na 10 największych rynkach w Polsce spadła o 14,3% miesiąc do miesiąca, oszacowali analitycy TabelaOfert.pl. Z kolei 90,9% deweloperów nie zmieniło cenników względem poprzedniego miesiąca. Dane potwierdzają, że ceny mieszkań zasadniczo nie uległy zmianie mdm.przemyslaw-tabor
Rozmawiałem ze specjalistą i on wskazuje na jeszcze jeden ważny aspekt spadku zainteresowania przepłacanymi nieruchomościami. Zyski banków.
W tej chwili banki nie udzielają wam kredytów na 30 lat i nie zarabiają na zapisach księgowych - ponieważ jak