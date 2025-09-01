Czy woda może wspiąć się na 10-metrową ścianę?
Dlaczego teoretyczna max wysokość syfonu wynosi 10,33 m. Prowadzący, przeprowadził eksperyment, w którym syfon osiągnął wysokość 10,07 metra, zanim zerwał się z powodu wrzenia wody w próżni na szczycie. Film wyjaśnia, że siłą napędową jest grawitacja, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje słup wody.makrofag74
- #
- #
- #
- #
- #
- 8
- Odpowiedz
Komentarze (8)
najlepsze
@michal-p: nie, to zależy tylko od ciśnienia. To że woda na szczycie zaczęła się gotować wcale nie miało wpływu na to czy była gazowana czy nie.
Woda, czyste H2O, w pewnym momencie sama przechodzi w stan gazowy. To
@michal-p: po co? żeby efekt był inny o parę cm?