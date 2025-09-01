Już wiem, za co ten mandat ostatnio. Pomimo, że jechałem tak samo jak poprzedzający mnie Słowacy xD

Policjantka, aż podskoczyła z radości jak zobaczyła, Polską rejestrację. Gadka szmatka, pytam... może pouczenie? Odpowiada policjant, nie da rady. To ile, ale nie za dużo, bo wracam z wakacji. Słyszę 50 EUR, mówię nie mam eur mam pln, ok to ile? 200 zł xD.

To potwierdziło, że to wał, ale co mogłem zrobić ¯_(ツ)_/¯