"Słowacja. Trzeci najeźdźca II RP we wrześniu 1939 roku"
"1 września 1939 przez granicę polską wtargnęły nie tylko wojska niemieckie. Na południu kraju granicę przekroczyła licząca ponad 12 tysięcy żołnierzy armia słowacka. Zajęte przez nią terytorium było nieporównywalnie mniejsze niż tereny, które padły ofiarą III Rzeszy i ZSRR, ale słowacka okupacja...paramedix
Komentarze (36)
Słowacy lubią nas, bo nie mają innego wyboru. Przez Czechów traktowani są jak ci gorsi, z Ukrainą graniczą tylko przez dzikie lasy, Węgrzy mają do nich rządania terytorialne, a Austriacy przez długi czas nimi zarządzali.
Jedyną szansą dla Europy środkowej była wzajemna współpraca i sojusz między tymi państwami (a np. taka Czechosłowacja miała potezną zbrojeniówkę)+
No i to samo zrobili Czesi w 1920, działając po stronie bolszewickiej Rosji.
Policjantka, aż podskoczyła z radości jak zobaczyła, Polską rejestrację. Gadka szmatka, pytam... może pouczenie? Odpowiada policjant, nie da rady. To ile, ale nie za dużo, bo wracam z wakacji. Słyszę 50 EUR, mówię nie mam eur mam pln, ok to ile? 200 zł xD.
To potwierdziło, że to wał, ale co mogłem zrobić ¯_(ツ)_/¯
To trochę przypał że w 1939 bo w 1938 Polska najechała sobie na Czechosłowację( ͡° ͜ʖ ͡°)
@chlopiec_kucyk: Z powojennych pamiętników Churchilla. Tom I księga 1 s 359
Churchill pisze (str. 359), że Niemcy nie były jedynymi szakalami, które zgromadziły się wokół padliny czeskiej .Były jeszcze nimi Polska i Węgry"