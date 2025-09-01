"Groził maczetą i bronią, żądał kebaba. Może spędzić 20 lat w więzieniu"
"Trzy miesiące w areszcie spędzi 47-latek, który w Celestynowie (woj. mazowieckie) wszedł do lokalu gastronomicznego z maczetą i bronią. Od obsługi mężczyzna zażądał kebaba. Za rozbój grozi mu kara do 20 lat więzienia."paramedix
Komentarze (50)
najlepsze
@LukCzu: A mi smakuje.
Ci co jeszcze kominek pamiętają też w sumie jeszcze się jako tako mają, ale pora na nowe pokolenia siwej patoli na ulicach xd
A mógł chłop kogoś zadźgać nożem, zgwałcić i rozjechać 5 osób na pasach to by dostał 5 w zawiasach, jak swój chłop.
Zachciało się kebaba za 24 zł patusowi to ma.