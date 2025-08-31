po wczorajszym meczu z pejsami kibice dostali zakaz!
po wczorajszym meczu z państwem ludobójczym w dniu dzisiejszym ochrona na polecenie organizatora zakazała polskim kibicom wniesienia megafonów, bębnów oraz jakichkolwiek flag narodowych na których są napisy.dusiaczkowo
Komentarze (16)
najlepsze
Też tego nie rozumiem, po co cenzurować zwykłych (pod kątem sprawczości, pomijam ich poglądy) ludzi? Napisałbym to o dowolnym narodzie pod dowolnym powodem cenzury. To ci na górze odwalają nieźle g---o a nie szaraczek naszego pokroju.
+30% obrażeń podczas czystek etnicznych/+50% obrażeń zadawanych dzieciom
Ułożony z np białych czapek lub innej części garderoby.
No tak krzycz przez megafon o państwie ludobójczym, dostań zakaz megafonów i zwalaj na poprawność polityczną. Bo po to zorganizowane są mecze koszykówki dla kibiców którzy chcą obejrzeć oba państwa żebyście darli mordy o ludobójstwie. Nie no kibole to jakiś gorszy gatunek człowieka.