Słowacja narzeka na polskich turystów: Są rekordzistami w łamaniu przepisów
90 proc. naruszeń przepisów ochrony przyrody w słowackiej części Tatr w wakacje popełnili Polacy poinformował słowacki Tatrzański Park Narodowy (TANAP). Najczęściej chodziło o nielegalne biwakowanie, zejścia ze szlaków, kąpiele w stawach i loty dronami.Czolgowy_tank
@Zwiedzam: W ogóle większość turystów w słowackich Tatrach to Polacy. Słowacy rzadko chodzą tam po górach. W ogóle Słowaków jest bardzo mało.
@renniferlopez2 rozumiem, ze artykuł za długi i nieprzyczytalaś. Opis pewnie zbyt trudny do zrozumienia, ale do mędrkowania pierwsza. Tam nie ma nic o