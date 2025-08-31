"Latami po prostu przepłacaliśmy". Dlatego Chińskie samochody szturmują rynek.
Chińscy producenci wchodzą na nasz rynek z samochodami jakości nieodbiegającej od marek europejskich, ale znacznie od nich tańszymi. Wychodzi na to, że latami po prostu przepłacaliśmy - mówi money.pl Grzegorz Tracz, prezes firmy Vehis.Dorodny_Wieprz
Komentarze
1. Zaorać konkurencję w Europie
2. Europejczycy będą przepłacali, ale już nie europejskim firmom
@Erk700: Mają farta, bo żeby im ułatwić europejska konkurencja postanowiła zaorać się sama. ¯\(ツ)/¯
Do tego dopłaca do produkcji baterii
Dopłaca im do prądu
Ale też lokalne samorządy dopłacają. Nie mówiąc już o przymusowej pracy ujgurów.
Europa też musi niestety powinna dopłacać.
Plus dumping, tania niewolnicza siła robocza, dotowanie przez rząd - stąd te ceny. Ale janusze klaskają uszami, bo TANIJ i c--j, nic innego ich nie interesuje. A potem
@yebiedienko: a jak europejscy producenci upadną to chiński złom podrożeje
Większość auto które ludzie chcą dziś kupować kiedyś
Inna rzecz, czytałem analizę, gdzie porównywano czasy życia kolejnych modeli i wersji, kiedyś i dziś. Teraz samochody
Osobna sprawa że europejskie fabryki same tam zaczęły z pazerności budować własne zakłady co w praktyce można za darmowy eksport technologii. W efekcie w takich samych fabrykach powstają już auta chińskie.