Policja bez ostrzeżenia pozoruje atak uzbrojonego napastnika w centrum handlowym
Choć były to ćwiczenia, to osoby znajdujące się w środku o tym nie wiedziały. Pracownicy sklepów relacjonowali później, że widzieli ubranego na czarno człowieka z nożem lub bronią. W centrum handlowym było też słychać odgłosy przypominające strzały.MistrzCiezkiejRiposty
Komentarze (35)
A jakbym go zobaczył i zaatakował, celem unieszkodliwiania zagrożenia?
@Leniek: Tak naprawdę to był mu pomógł, bo lubię ambitnych ludzi xd
Pytanie było czysto hipotetyczne, bo zdarzały się przypadki że osoby postronne pomagały w ujęciu przestępców.
No ale się zesrałes, jak typowy Janusz ¯\(ツ)/¯ w sumie nie ma tematu ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Btw
Błąd co do okoliczności
– jeśli osoba działała w błędnym przekonaniu, że występuje sytuacja wyłączająca bezprawność lub winę (np. jest to czyn w obronie koniecznej), wówczas nie popełnia przestępstwa, chyba że błąd jest nieusprawiedliwiony.
@sdghsd-dfhdfh: Znaja ogolne wytyczne. Wiekszosc z nich jest "wspolna dla kazdego tlumu". Ale kazda akcja jest inna bo kazdy tlum jest inny.
Nigdy nie masz 100% pewnosci ze ludzie w tlumie beda wykonywac polecenia sluzb - wiec beda sluzba utrudniac prace. Jak powiesz ze to cwiczenia to sluzby robia swoje a tlum nie przeszkadza.