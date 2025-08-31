Pod osłoną nocy w Ursusie ktoś podrzuca wraki na ulice.
Na ulicach Ursusa pojawiają się porzucone auta z Centrum Handlowego Skorosze. Mieszkańcy przeprowadzili śledztwo i twierdzą, że stoi za tym grupa Białorusinów.Templar
Na Białorusi nawet mało kto mówi po białorusku.
https://www.facebook.com/konfiturak/posts/pfbid09kU6QjwbM4RsvWbsALXyPBWqUgKTH6BrVLbp9Uq1hS8n2QzwbpZFavVikJo62MkVl
tutakj jest wyjasnienie i za darmo
@rabbbit83: Proszę. Link dla tych co zapomnieli hasła do konta na Wyborczej.
https://archive.is/BAsoU
xD