Dzizas zaraz parking przy CH Skorosze będzie płatny i właściciel wywiózł samochody które stały od dawien dawna tam. Mieszkam 200m dalej i od kilku tygodni rozwożą te samochody. Straż miejska ponoć powiedziała że to teren prywatny i nic nie mogą zrobić, to wrzucają na teren publiczny.