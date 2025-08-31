"Nie zawierałem umowy". Choć wygrał w sądzie, jego dług wciąż rośnie
Z kredytu na kwotę 51 tys. zł, który wziął na niego oszust, zrobiło się już ponad 104 tys. zł. Bank twierdzi, że umowa została zautoryzowana prawidłowo. Klient wygrał w sądzie, ale wciąż figuruje w rejestrze dłużników.PiotrSkargarkson
Komentarze (33)
@Kryskamatyska: Jak każdy bank.
Kiedy w końcu zadośćuczynienia dla klientów będą
wypłacane w takiej wysokości, że w instytucjach
finansowych będą srali na samą myśl , że coś takiego
może się zdarzyć...
Skoro mają człowieka do którego trafiły środki to niech ten ktoś zwraca..¯\(ツ)/¯i jeszcze niech poda kto ten kredyt wziął. To jak to jest, zapytali: to kto panu przelał te środki? Nie wiem,,,a ok, to dobra, umarzamy postępowanie bo nie ma sprawcy ALE....będziemy j---ć właściciela konta, któremu ukradli hasła..ha ha.
To jest cyrk...chlew obsrany gównem
Na przykład.