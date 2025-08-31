W Trójmiescie średnia cena za metr na wtórnym wciąż rośnie. Mam wrażenie, że zaczęło się rzucanie na rynek mieszkań z cenami życzeniowymi na zasadzie "a nuż ktoś się złapie". Albo sprzedający biorą pod uwagę, że kupujący będą negocjować. Ale z innej strony mieszkań na rynku wcale aż tak dużo nie ma - szczególnie w fajnych lokalizacjach.

A stosunkowo dobrze wycenione mieszkanie w Sopocie widziałem, że sprzedało się dosłownie w tydzień.