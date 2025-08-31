Rynek nieruchomości w zapaści? Ekspert: W końcu kończy się patologia!
Boom sprzedażowy na rynku nieruchomości to już historia. Mieszkania miesiącami czekają na klienta, a ich cena zaczyna spadać. Hmmm. Lepsze o tym nie mówić, to nie dobre jest. Uuuuu antydeweloperyzmlabuz
Komentarze (27)
najlepsze
Nowe oferty wyrastają jak kwiaty na wiosnę i całe społeczeństwo się cieszy.
Dawniej pijawy i czynszożercy żerowali na zwykłych ludziach, a dziś w końcu część ludzi kupi swoje mieszkanie dzięki bankrutom czynszożercom.
Jest
Nadal brakuje.
Zobaczymy co będzie jak obniżą stopy i zdejmą rekomendacje s
Akademiki to powinna być podstawa w okolicach uczelni, by tylko ci którzy chcą szli na mieszkania.
A stosunkowo dobrze wycenione mieszkanie w Sopocie widziałem, że sprzedało się dosłownie w tydzień.
Nie dość że jest to prężny ośrodek miejski to dużo zamożnych osób kupuje sobie mieszkanie rekreacyjnie.
Ale na przykład w mniejszej miejscowości gdzie mieszka mój tata już co chwilę miejsca parkingowe gratis albo coś. Różne miasta - różne rynki