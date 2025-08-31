W Szwajcarii zanim powstawisz dom musisz jego wysokość skonsultować z sąsiadami
Prawo wymaga by na 30 dni postawić tyczki, tak wysokie jak wysoki będzie dom. Mają one wizualizować gabaryt nieruchomości. | Tak żyją cywilizowane społeczeństwa europejskie.Poludnik20
Zakopuję jako informację nieprawdziwą. Przestańmy już z tym, że automatycznie uznajemy wszystko co ze Szwajcarii, Japonii, Norwegii itd. lepsze niż u nas. Przepis ciekawy ale warty dyskusji, bo od razu przychodzi do głowy kilka problemów, które mogą się pojawić przy takich przepisach.
1. Wszystko i tak zależy od ludzi. U nas też jest wiele teoretycznych zabezpieczeń a potem developerzy dzięki łapówkom i tak wszystko często obchodzą.
2.
Ah no tak warszawka xd Zdradzę tylko, że w pozostałych miastach wojewódzkich to tak często ładnie nie wygląda i kończy się na postawieniu bloków i zakorkowanej drodze, bo wszystko trzeba załatwiać w centrum.
https://static.wixstatic.com/media/635621_e90e0d7c5f9e446cb6b4324a2941cd18~mv2.jpg/v1/fill/w_1225,h_1209,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/635621_e90e0d7c5f9e446cb6b4324a2941cd18~mv2.jpg
Podejrzewam że autorowi posta brakuje po prostu informacji jak to u nas wygląda i się zachwyca nie wiadomo czym.
Komisja:
- co tam dzisiaj mamy?
- POLSKA
- no tak, nie mają tyczek więc nie dostaną certyfikatu
Ręce i c---i opadają. Brawo jesteś 34 to o czymś mówi.
Musisz mieć silną psychikę
Interesujące jak oglądanie pełzającego ślimaka
Kto w bloku w Polsce pytal o pozwolenie wspolnoty na klimatyzacje ten wie jak to wygląda.