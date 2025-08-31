"Za to co umiesz zrobić, nie będziesz musiał płacić". Polecam tę zasadę. Z usług płacę w zasadzie tylko za medycynę i mechaników samochodowych. Jak na ironię jestem po samochodówce, ale najzwyczajniej nie lubię tego robić. Wolę zapłacić. Całą resztę ogarniam sam.