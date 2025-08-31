Największym beneficjentem będziemy jak wydamy je u siebie. Co to za zysk jak ktoś pożyczy nam kasę żeby kupić u niego towary po zawyżonej cenie (unia nie ma swoje kasy tylko to co zbierze od członków)? Zarobią głównie Niemcy i Francja, trochę mniej Włochy. To oni mają zbrojeniówkę z której my będziemy musieli kupić.