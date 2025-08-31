Nie wyrażam zgody
Nie wyrażam zgody na jeżdżenie po chodniku, proszę natychmiast przestać, jeździć, ja się nie zgadzam, zaraz zadzwonię po policję. Chcesz wesprzeć moją działalność?skeeto666
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Nie wyrażam zgody na jeżdżenie po chodniku, proszę natychmiast przestać, jeździć, ja się nie zgadzam, zaraz zadzwonię po policję. Chcesz wesprzeć moją działalność?skeeto666
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (69)
najlepsze
Największe przestępstwo jakie może popełnić Polak. Pokazywanie patologii i walka z nimi.
Godło tego kraju powinno się zmienić na:
Swoją drogą idąc tokiem myślenia przedstawionym w firmie, żeby usunąć ten samochód to należałoby wezwać jakieś dźwig, to skąd pewność, że właśnie w ten sposób się tam nie znalazł? Oczywiście, niezbyt prawdopodobne, ale nagrania (poza tym jak wyjeżdża) to nie ma. Druga sprawa, wykroczenie, mandat nie otrzymuje przecież samochód, a kierowca. Teoretycznie nie
@zmorr: przecież w filmiku wyjaśnili - im nie przeszkadzało parkowanie, a jazda po chodniku więc uniemożliwiali jazdę, a nie stanie.