Zmieniali koło, obaj zginęli
Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej koło Lublina. W nocy dwaj mężczyźni, zmieniając koło w samochodzie, zginęli potrąceni przez ciężarówkę.rybak_fischermann
Komentarze (86)
@mage: jest informacja ze mieli kamizelki odblaskowe i trojkat byl prawidlowo postawiony
@kwark64: Zwykle trójkąt nie stoi w ogóle. Tylko Pan / Pani stoi na środku drogi na awaryjnych.
Kiedyś do jednej wysiadłem, pokazuje żeby szybę otwarła. Opuszcza szybę i z mordą do mnie, że jej się samochód zepsuł. Zapytałem czy jej nie zepchnąć, zdziwionym głosem się zgodziła i zepchnąłem ją na pobocze (droga ekspresowa, ale samochody jechały 10 km/h) . Korek był na kilkaset metrów