Przecież ta prokurator to jest jakiś margines społeczny o sowieckim mentalu praw obywatelskich. Dopóki tacy ludzie będą zatrudniani z naszych podatków to dykta nigdy się nie zmieni a dewiza silni wobec słabych, słabi wobec silnych to powinna zawisnąć pod Temidą w gmachach sądu. ( ╯ ° □ ° ） ╯ ︵ ┻ ━ ┻