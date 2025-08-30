Od poniedziałku alkoholu po godz. 22 w Gdańsku nie kupisz
Od 1 września, alkoholu w Gdańsku po 22 w sklepach i na stacjach benzynowych już nie kupisz. Wchodzi w życie nocny zakaz sprzedaży, czyli nowe przepisy uchwalone kilka miesięcy temu. Będą kontrole i konsekwencje dla tych, którzy ich nie przestrzegają. Zakaz nie obejmuje gastronomii oraz lotniska.WroTaMar
Komentarze (211)
najlepsze
W sumie lotnisko to rozumiem, każdy pilot musi wypić. Ale gastronomia?
Mam nadzieję, że pomogłem
Teraz kibicuje pomysłowi wycofania alkoholu ze stacji benzynowych - bo okazuje się że większość ludzi to bydło, które wychleje tyle ile ma, nieootrafiące mieć w domu alkoholu i go nie wypić
No i piękny jest ból d--y, jak stoi to kolejka i Janusz zdąży kupić o 21:59
@AutoParowka normalni ludzie potrafią zaplanować zapas gazu i nie muszą po nocy latać po monopolach. Jeśli ktoś ma się za normalnego i zakaz handlu alkoholem po 22 tak bardzo go dotyka to nie jest
Pod szkołą też nie wolno sprzedawać alkoholu.
Jest tyle
@qusqui21: jak to działało? Mieli jakąś moc sprawczą typu zamykanie browarów/gorzelni, podnoszenie cen alkoholu czy tylko z ambony napuszczali niepijących na pijących i reszta robiła się sama?