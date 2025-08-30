Europa sparaliżowana przez Izrael politycy boją się działać
Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, przyznała wprost, że nie jest optymistycznie nastawiona do możliwości nałożenia sankcji na Izrael. Nawet minimalna decyzja, jak zawieszenie udziału Izraela w programie badawczym Horyzont Europa, spotkała się z oporem państw członkowskich.marbar4241
Boją się Chin.
Boją się Żydów.
Świetnych mamy polityków, trzeba koniecznie zostać w Unii pod ich przywództwem!