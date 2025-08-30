To sobie wybierzcie coś:

-Na twitterze piszą że Trump nie żyje (1,8 miliona wpisów). To jest viralowy trend na fali pizza index z niczego.

-Bliski Wschód, wczoraj zauważyłem dziwne ruchy Brytyjskiego lotnictwa w rejonie Izraela. Nie tylko ja bo wiele ludzi śledziło myśliwiec i chyba tankowiec. Tu można powiązać też Turcję która jest coraz bardziej wrogo nastawiona na Izrael.

-Tradycyjnie Chiny i Tajwan, może to już ten czas?

-Korea Północna?