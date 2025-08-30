Pentagon Pizza Report - nagły wzrost zamówień pizzy w piątek przez Pentagon
The Pentagon Pizza Index - nagły wzrost zamówień pizzy w piątek, co oznacza, że knują coś grubego.sticky
- #
- #
- #
- #
- 44
- Odpowiedz
The Pentagon Pizza Index - nagły wzrost zamówień pizzy w piątek, co oznacza, że knują coś grubego.sticky
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (44)
najlepsze
-Na twitterze piszą że Trump nie żyje (1,8 miliona wpisów). To jest viralowy trend na fali pizza index z niczego.
-Bliski Wschód, wczoraj zauważyłem dziwne ruchy Brytyjskiego lotnictwa w rejonie Izraela. Nie tylko ja bo wiele ludzi śledziło myśliwiec i chyba tankowiec. Tu można powiązać też Turcję która jest coraz bardziej wrogo nastawiona na Izrael.
-Tradycyjnie Chiny i Tajwan, może to już ten czas?
-Korea Północna?
https://www.sciencealert.com/is-3i-atlas-comet-an-alien-probe-these-are-the-signs-to-look-for
Na pewno wiedzą coś, czego my nie wiemy. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Ćwiczenia Zapad na Białorusi? - koncentracja wojsk FR.
Protesty w Indonezji:
https://www.cnn.com/2025/08/29/asia/indonesia-protests-police-latam-intl
Turcja - Izrael?