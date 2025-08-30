Śmietniska zamiast kontenerów na odzież. Tak nowy zakaz zmienił miasta
Kontenery PCK znikną z polskich miast. To efekt działającej od stycznia przymusowej segregacji tekstyliów, m.in. zużytejstarnak
64
Komentarze (64)
ciekawe ile ludzi się tym w ogóle przejmuje. Już widzę jak z dziurawą skarpetką jadą na drugi koniec miasta albo gminy do pszoku xD Bliżej będą mieli do lasu, żeby tam to wywalić
@pepedros: Kosz na przystanku autobusowym. W mojej okolicy potrafią elektronikę i pocięte opony w takim zostawiać. ¯\_(ツ)_/¯
@Acozord: *takie są od lat, "markowe" 4-5x drożej niż te z Pepco, pomimo że pewnie nawet w tej samej fabryce w Bangladeszu przez dzieci szyte ¯\(ツ)/¯
Czy kolejny krok będzie taki sam jak u komunistów? Totalitarny zamordyzm?
Totalnie mnie nie dziwi ta sytuacja i nie dziwi nikogo normalnego, zaskoczeniem jest jedynie dla tych którzy to uchwalili, nie wiem czemu ale się domyślam
Im więcej regulacji tym chętniej ludzie je przestrzegają. ( ͡° ᴥ ͡°)
Ale zmieszanych zwykle nie ryją, worków nie rozrywają, najwyżej zerkną z wierzchu, więc o pojedyncze rzeczy się nie przyczepią, nawet jakby jakaś gmina chciała wszystkie.
Prawdziwy bałagan zacznie się od kaucji na butelki i wymogu odnoszenia do sklepów.
Wiecie, że teraz trzeba będzie odrywać nakrętki, które nakazano przymocowywać do butelek?