Nie wolno narzekać na Unijne podatki zabijające rozwój i gospodarkę. Pamiętajmy ile Unia nam kiedyś dała. Nie zapominajmy też o Klimacie i ekologii. Planetę ratuje szybko rozwijający się przemysł w Indiach czy Pakistanie. W tych krajach CO2 jest nieszkodliwe - specjalna technologia sprawia iż rośliny wykorzystują go do fotosyntezy, dzięki temu rosną.