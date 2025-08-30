Polacy zapłacą więcej za prąd oraz paliwo. Nie ma innego wyjścia
Polska musi wdrożyć nowe opłaty za emisję gazów cieplarnianych, by dostać unijne miliardy. Nowy długoterminowy budżet UE nabiera kształtów.PiotrSkargarkson
- #
- #
- #
- #
- #
- 89
- Odpowiedz
Polska musi wdrożyć nowe opłaty za emisję gazów cieplarnianych, by dostać unijne miliardy. Nowy długoterminowy budżet UE nabiera kształtów.PiotrSkargarkson
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (89)
najlepsze
@elineusz: no i są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi oszustwo i defraudację.
@psiversum: To jest właśnie jedno z założeń Net-Zero, zielonego ładu itp.
1 Celowa pauperyzacja społeczeństwa jest drogą do ratowania klimatu
Bruksela proponuje nowy cel klimatyczny.
6 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000 000 000
Musicie płacić coraz więcej, by EU miała dzięki temu coraz więcej nad wami kontroli. Tak jak dealer ktory życzliwie daje działki na początku "za darmo".