85 lat temu Dywizjon 303 wszedł do Bitwy o Anglię. Wkład wyższy niż sądzono
Polskie skrzydła w II wojnie. Wyjątkowe dokonania Polaków. Dywizjon 303 walczył 62 ze 113 dni caiej bitwy i odnotował najwiekszą skuteczność.Historia_Podcast
"Były dowódca dywizjonu 303 wraz z kolegami nie przyjął zaproszenia Brytyjczyków do wzięcia udziału w defiladzie zwycięstwa 8 maja 1946 r. Tak piloci okazali solidarność z 200 tys. żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie, których przedstawicielom nie pozwolono tego dnia defilować przed tłumami londyńczyków. Choć możliwość tę otrzymali nawet Meksykanie i sanitariusze z Fidżi. Paradowali wówczas przedstawiciele
https://youtu.be/zUYdrlYDSLo?si=1v7J_Jkr5V5f2kpA
@100piwdlapiotsza: kiedys sporo czytalem na ten temat. Tak w skrocie, to dostalismy rachunek zgodnie z umowa na jaka przystalismy (bo nie mielismy wtedy wyboru). Ale nic nie zaplacilismy bo potem WB umozyla nam caly dlug.
Tak na szybko przeczytaj
Dodam, że załatwili Sikorskiego i utajniaja cały czas akta na kolejne 50 lat jak tylko nadchodzi moment odtajnienia, jest tam jak wepchali nas za pomocą idioty Beka i im podobnych pod niemiecką ciężarówkę z gruzem.Podobnych idiotów mamy od 89 roku przy władzy.
@Elaviart:
Zapobieżenie wojny według Anglików to kiedy Niemcy wielokrotnie (przez lata) łamali Traktat Wersalski przez m.in. wprowadzenie poboru do wojska, wkroczenie wojsk do Nadrenii, anschluss Austrii, budowanie czołgów. Co zrobiły kraje ententy? Stolec. A kiedy wybuchła wojna to Anglia wraz z Francją mogły wkroczyć do szwabów od zachodu (kiedy wojska niemieckie walczyły z Polakami, co
Oczywiście, ze Anglikom trzeba i można wiele zarzucić, ale te powojenne losy to naciągane.
Tylko śmiać się zostaje patrząc na obecny stan UK. Ten kraj nie zasługuje na nic więcej.
Nation Pilots Fought German Aircraft Shot Down
Canada 112–117 194
Poland 145 203
Czechoslovakia
Nawet z samych zapisków i różnych filmów dokumentalnych z rzetelnymi źródłami wyszedł bezsens tej walki i sam fakt, że Niemcy nie chcieli się poddać Polakom, więc walczyli do końca zadając
Nazywając bolakuf z Bolzki A i B zwykłym ścierwem to jak nic nie powiedzieć